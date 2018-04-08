Мхитарян пропустит матч с ЦСКА

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не поможет своей команде в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против ЦСКА.

Как сообщает The Telegraph, 29-летний армянин не успеет восстановиться после травмы связок левого колена к поединку с армейцами.

Напомним, что матч ЦСКА - "Арсенал" состоится 12 апреля в Москве. Первая встреча между этими командами завершилась разгромной победой "канониров" со счётом 4:1.

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