Мхитарян пропустит первый матч с "Атлетико"
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не поможет своей команде в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Атлетико", сообщает ESPN.
По сведениям издания, армянский хавбек не успеет восстановиться после травмы связок колена к поединку с "матрасниками".
Напомним, что матч "Арсенал" - "Атлетико" состоится в четверг, 26 апреля, в 22:05 по московскому времени.
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