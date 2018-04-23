Мхитарян пропустит первый матч с "Атлетико"

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Мхитарян пропустит первый матч с "Атлетико"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не поможет своей команде в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Атлетико", сообщает ESPN.

По сведениям издания, армянский хавбек не успеет восстановиться после травмы связок колена к поединку с "матрасниками".

Напомним, что матч "Арсенал" - "Атлетико" состоится в четверг, 26 апреля, в 22:05 по московскому времени. 

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