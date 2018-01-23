Мхитарян провел первую тренировку в "Арсенале"

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян сегодня провел свою первую тренировку в новом клубе лондонском "Арсенале".

Видео: тренировка Мхитаряна в "Арсенале".

Напомним, что 29-летний хавбек получил в лондонском клубе седьмой номер.

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