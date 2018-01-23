Мхитарян провел первую тренировку в "Арсенале"

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Мхитарян провел первую тренировку в "Арсенале"

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян сегодня провел свою первую тренировку в новом клубе лондонском "Арсенале".

Видео: тренировка Мхитаряна в "Арсенале".

 

First training with the team @arsenal

Публикация от Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan)

Напомним, что 29-летний хавбек получил в лондонском клубе седьмой номер.

Не пропустите: Мхитарян определился с игровым номером в "Арсенале". | http://soccernews.ru

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