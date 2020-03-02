Мхитарян рассказал, что получал предложения от "Спартака" и "Анжи"
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян на ютуб-канале "Красава" рассказал, что его приглашали "Спартак" и "Анжи", однако он отказал обоим клубам.
"Когда я был в "Шахтере", думал, что играю на тот момент в самой сильной команде СНГ. Не было смысла переходить в "Спартак", потому что хотел играть в Европе.
В "Анжи" обещали сумасшедшие деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался. Сколько предлагали? Чуть меньше чем Это’О (20 млн), 20 не было, чуть меньше", - рассказал Мхитарян.
31-летний хавбек играл в "Шахтере" с 2010 по 2013 год. В этом сезоне Мхитарн провел 13 матче в Серии А, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.
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"Реал" победил "Барселону" в домашнем матче Примеры впервые с октября 2014 года
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|Ювентус
|25
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|Интер Милан
|24
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|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
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|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15