Мхитарян рассказал, что получал предложения от "Спартака" и "Анжи"

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян на ютуб-канале "Красава" рассказал, что его приглашали "Спартак" и "Анжи", однако он отказал обоим клубам.

"Когда я был в "Шахтере", думал, что играю на тот момент в самой сильной команде СНГ. Не было смысла переходить в "Спартак", потому что хотел играть в Европе.

В "Анжи" обещали сумасшедшие деньги и бонусы. Но у меня была мечта. Ради этого отказался. Сколько предлагали? Чуть меньше чем Это’О (20 млн), 20 не было, чуть меньше", - рассказал Мхитарян.

31-летний хавбек играл в "Шахтере" с 2010 по 2013 год. В этом сезоне Мхитарн провел 13 матче в Серии А, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

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