Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру

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Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян порассуждал о том, сколько продлится его профессиональная карьера.

"Я хочу играть как можно дольше, но это зависит от многих факторов. В таком возрасте непросто как следует следить за своим телом. Разум говорит, что можно играть ещё пять-шесть лет. Надеюсь, тело согласно. Понимаю, что времени осталось не так уж много, поэтому постараюсь насладиться каждым моментом", - цитирует Мхитаряна Football Italia.

В январе армянскому хавбеку исполнится 33 года, а в июне истечёт его контракт с "Ромой".

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "волков" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Мхитарян не исключает своего трансфера в РПЛ. | http://soccernews.ru
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