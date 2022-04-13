Мхитарян рассказал о целях "Ромы" на окончание этого сезона

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Мхитарян рассказал о целях "Ромы" на окончание этого сезона

Фото: твиттер Мхитаряна\Автор неизвестен

Армянский хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян высказался об ответном матче с "Буде-Глимт" в 1\4 финала Лиги конференций.

Напомним, что в первой встрече римляне уступили со счетом 1:2.

"Прошлые игры с "Буде-Глимт" не считаются. Сейчас наши мысли о предстоящей встрече. Мы должны показать, что способны обыграть их, потому что у нас сильная команда.

Что касается контракта, я не хочу говорить об этом, потому что у меня еще есть время обсудить этот вопрос. Я рассчитываю на победу в Лиге конференций, но для начала мы хотим победить в завтрашнем матче", - сказал полузащитник.

Игра между "Ромой" и "Буде-Глимт" состоится уже завтра, 14 апреля в Риме. Начало встречи запланировано на 22:00.

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