Мхитарян рассказал о ходе восстановления после перелома



Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал, что он вскоре вернется в строй после перелома плюсневой кости правой ноги.

"Я уже играю за молодежную команду "Арсенала" и счастлив этому. Надеюсь, что больше не буду получать травм и смогу продолжать играть", - приводит слова Мхитаряна официальный сайт клуба.

Напомним, что эту травму хавбек получил в конце декабря.

В нынешнем сезоне 30-летний Мхитарян принял участие в 20 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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