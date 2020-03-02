Мхитарян рассказал о конфликте с Моуринью

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Мхитарян рассказал о конфликте с Моуринью

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал, что покинул "Манчестер Юнайтед" из-за Жозе Моуринью, который на тот момент руководил командой.

"Не знаю, что у Моуринью было в голове. Я усердно работал каждый день, чтобы получить шанс. Я не хотел терять время, хотел идти дальше и играть в футбол

Я знал, что Венгер интересовался мной, когда у меня случился конфликт с Моуринью. Я очень обрадовался, так как с детства мечтал играть за "Арсенал", - сказал Мхитарян.

31-летний полузащитник играл за "МЮ" с лета 2016 года по зиму 2018-го.

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