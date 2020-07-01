Мхитарян рассказал о своих целях в "Роме"

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Мхитарян рассказал о своих целях в "Роме"

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян, который накануне продлил арендное соглашение с "Ромой", рассказал о целях в римском клубе.

"Чемпионат возобновили не лучшим образом, но мы не сдаемся. Впереди еще 10 матчей, постараемся набрать максимальное количество баллов.

Хотелось бы чаше выходить в стартовом составе, но готов к любому решению тренера. У нас очень конкурентоспособная команда, потому что мы обладаем 25 игроками. На некоторых позициях у нас по три человека. Это непростая ситуация для них, но это позволяет держать игроков сосредоточенными.

У нас одна цель - сделать "Рому" топ-клубом, побеждать и завоевывать трофеи", - цитирует Мхитаряна пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 15 матчах Серии А.

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