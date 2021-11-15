Мхитарян рассказал, почему он не перешел в российский клуб
Фото: инстаграм Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен
Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году, а также рассказал, почему не перешел в российский клуб.
"Я перешел в "Манчестер Юнайтед" не ради денег, это полная чушь. Мы приняли это решение вместе с "Боруссией". Я захотел перейти в "МЮ" сразу, как только узнал об их интересе, так как я всегда мечтал поиграть в Премьер-лиге. Если бы меня интересовали только деньги, то я бы играл в России или где-то еще. Я был счастлив в "Боруссии", но иногда нужно прислушиваться к своему сердцу", – приводит слова Мхитаряна Sport1.de.
В нынешнем сезоне 32-летний Мхитарян провел за "Рому" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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