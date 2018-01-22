Мхитарян: "Сбылась моя мечта"

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян поделился эмоциями от своего перехода в стан "канониров".

"Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку и очень рад оказаться здесь. Сбылась моя мечта, ведь я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь, когда я здесь, я сделаю все для клуба, чтобы сотворить историю" - приводит слова Мхитаряна официальный сайт "Арсенала".

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