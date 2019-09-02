Мхитарян сфотографировался с шарфом "Ромы" в аэропорту Рима

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян в ближайшее время станет игроком "Ромы".

30-летний армянин уже прилетел в Рим для прохождения медицинского обследования. В аэропорту итальянской столицы футболист сфотографировался с клубным шарфом "волков".

Ожидается, что "Рома" арендует полузащитника до конца сезона с правом последующего выкупа.

Мхитарян выступал за "Арсенал" с января 2018 года, сыграл 59 матчей, забил 9 голов и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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