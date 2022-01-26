Мхитарян, скорее всего, покинет "Рому"

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Мхитарян, скорее всего, покинет "Рому"

Фото: инстаграм Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен
Армянский полузащитник римской "Ромы" Генрих Мхитарян, по всей видимости, покинет клуб летом, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, итальянский клуб не собирается продлевать с футболистом контракт, который истекает через полгода. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.

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