Мхитарян сравнил Венгера и Моуринью

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян подверг сравнению Арсена Венгера и Жозе Моуринью.

"Моуринью много требовал от своих футболистов. Очень много. Было крайне сложно. Философия Венгера - показывать хороший футбол, побеждать и получать от этого удовольствие. Венгер более дружелюбен. Он понимающий, может войти в положение футболиста, более спокойный. Вот в чём заключается разница" - приводят слова Мхитаряна английские СМИ.

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