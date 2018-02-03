Мхитарян стал первым с 2013 года игроком "Арсенала", отдавшим три голевых передачи в матче АПЛ

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Мхитарян стал первым с 2013 года игроком "Арсенала", отдавшим три голевых передачи в матче АПЛ

В рамках 26-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на своём поле разгромил "Эвертон" со счётом 5:1.

Три голевых паса в этом матче отдал полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян.

Как сообщает Opta, 29-летний армянин стал первым с мая 2013 года игроком "Арсенала", отдавшим три ассиста в поединке Премьер-лиги.

Стоит отметить, что пять лет назад целых четыре результативных передачи в матче АПЛ с "Уиганом" сделал хавбек "пушкарей" Санти Касорла. | http://soccernews.ru

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