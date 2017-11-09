Мхитарян: "У сборной Армении - очень хорошие шансы выйти на Евро-2020"
Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян оценил шансы своей команды пробиться на Чемпионат Европы 2020-го года.
"У сборной - очень хорошие возможности попасть на Евро-2020, однако загадывать пока рано", - приводит слова 28-летнего хавбека Советский спорт.
Напомним, сборная Армении еще ни разу не выходила в финальную часть Чемпионатов Мира и Европы.
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