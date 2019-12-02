Мхитарян удивил "Рому" знанием итальянского языка
Игрок "Ромы" Генрих Мхитарян удивил всех тем, что заговорил на итальянском после матча 14-го тура с "Вероной" (3:1). В этой встрече футболист забил гол на последних минутах игры.
После матчах армянин отправился на интервью, где отвечал на вопросы журналистов на итальянском языке.
Ma @HenrikhMkh già parla italiano? pic.twitter.com/jmcTb0jbRM— AS Roma (@OfficialASRoma) 2 декабря 2019 г.
"Рома" в твиттере опубликовала видео с Мхитаряном, подписав: "Генрих, ты уже говоришь на итальянском?"
Напомним, футболист перешел в "Рому" из "Арсенала" на правах аренды этим летом.
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