Мхитарян удивил "Рому" знанием итальянского языка

Игрок "Ромы" Генрих Мхитарян удивил всех тем, что заговорил на итальянском после матча 14-го тура с "Вероной" (3:1). В этой встрече футболист забил гол на последних минутах игры.



После матчах армянин отправился на интервью, где отвечал на вопросы журналистов на итальянском языке.



"Рома" в твиттере опубликовала видео с Мхитаряном, подписав: "Генрих, ты уже говоришь на итальянском?"

Напомним, футболист перешел в "Рому" из "Арсенала" на правах аренды этим летом.

Не пропустите: "Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга. | http://soccernews.ru