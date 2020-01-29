Мхитарян в 9-й стал лучшим игроком Армении
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком Армении по итогам года, сообщает армянская федерация футбола.
Мхитарян занял первое место по результатам голосования, набрав 109 баллов. В борьбе за почетную награду хавбек опередил форварда "Хоффенхайма" Саркиса Адамяна (104) и нападающего "Астаны" Тиграна Барсегяна (61).
31-летний Мхитарян в девятый раз в карьере был признан лучшим футболистом страны. В нынешнем сезоне он провел за "Рому"14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|Кальяри
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|Парма
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|8
|Милан
|21
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|9
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|Наполи
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|12
|Торино
|21
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|13
|Фиорентина
|21
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|21
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|Сассуоло
|21
|23
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|Сампдория
|21
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|Лечче
|21
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|СПАЛ
|21
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|Дженоа
|21
|15
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|Брешия
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