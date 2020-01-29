Мхитарян в 9-й стал лучшим игроком Армении

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Мхитарян в 9-й стал лучшим игроком Армении

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком Армении по итогам года, сообщает армянская федерация футбола.

Мхитарян занял первое место по результатам голосования, набрав 109 баллов. В борьбе за почетную награду хавбек опередил форварда "Хоффенхайма" Саркиса Адамяна (104) и нападающего "Астаны" Тиграна Барсегяна (61).

31-летний Мхитарян в девятый раз в карьере был признан лучшим футболистом страны. В нынешнем сезоне он провел за "Рому"14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. 

Не пропустите: Мхитарян из-за травмы выбыл на долгий срок. | http://soccernews.ru

 
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