Мхитарян: "В "Арсенале" мне нравится больше, чем в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сравнил свой нынешний клуб с бывшим - "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" всегда играл в атакующий футбол. Команда Жозе Моуринью играла по-другому. Но я никого не обвиняю, я никого не критикую, это просто совсем другая философия. Я могу просто сказать, что мне нравится здесь больше, чем в "Манчестере", - цитирует 29-летнего хавбека goal.com.

Напомним, "Арсенал" стал очередным претендентом на звезду Бундеслиги. | soccernews.ru