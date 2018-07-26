Мхитарян: "В "Арсенале" мне нравится больше, чем в "Манчестер Юнайтед"

Теги генрих мхитарянманчестер юнайтеджозе моуриньюарсенал лондон

Мхитарян: "В "Арсенале" мне нравится больше, чем в "Манчестер Юнайтед"Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сравнил свой нынешний клуб с бывшим - "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" всегда играл в атакующий футбол. Команда Жозе Моуринью играла по-другому. Но я никого не обвиняю, я никого не критикую, это просто совсем другая философия. Я могу просто сказать, что мне нравится здесь больше, чем в "Манчестере", - цитирует 29-летнего хавбека goal.com.

Напомним, "Арсенал" стал очередным претендентом на звезду Бундеслиги. | soccernews.ru

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