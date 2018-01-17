Мхитарян ведет переговоры со своим потенциально новым клубом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян ведет переговоры о своем переходе с лондонским "Арсеналом".

Как информирует Express, главным вопросом при обсуждении будущего контракта 28-летнего хавбека с "канонирами" стала финансовая сторона - армянин не желает сильно терять в деньгах в сравнении с тем, что он получал в стане "красных дьяволов". Поэтому не исключается вариант, при котором "Юнайтед" будет вынужден выплатить игроку компенсацию, дабы тот согласился на переход в "Арсенал", а в обратном направлении проследовал Алексис Санчес.

Напомним, сам Санчес уже договорился с "МЮ" по условиям личного контракта. | soccernews.ru