Мхитарян вернулся в строй после травмы

Фото: Твиттер @HenrikhMkh

Хавбек "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян завершил процесс восстановления после травмы, сообщает VNews.am.

По информации источника, футболист вернулся в общую группу и готов помочь своей команде в матче 30-го тура Серии А против "Болоньи", который намечен на 11 апреля.

Напомним, из-за травмы, которую полузащитник получил в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера", футболист пропустил 6 игр команды.

Всего в текущем сезоне Мхитарян выходил на поле в 34 матчах за римский клуб во всех турнирах. На его счету 11 голов и 9 результативных передач.