Мхитарян вернулся в строй после травмы
Фото: Твиттер @HenrikhMkh
Хавбек "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян завершил процесс восстановления после травмы, сообщает VNews.am.
По информации источника, футболист вернулся в общую группу и готов помочь своей команде в матче 30-го тура Серии А против "Болоньи", который намечен на 11 апреля.
Напомним, из-за травмы, которую полузащитник получил в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера", футболист пропустил 6 игр команды.
Всего в текущем сезоне Мхитарян выходил на поле в 34 матчах за римский клуб во всех турнирах. На его счету 11 голов и 9 результативных передач.
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|26
|62
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|Интер Милан
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|4
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|26
|51
|5
|Рома
|26
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17