Мхитарян выдал лучший в карьере старт сезона в топ-5 лигах Европы

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 8 первых турах итальянской Серии А.

Как сообщает Opta, это лучший старт сезона в карьере армянского футболиста за время выступлений в топ-5 европейских лигах.

Ранее хавбеку удавалось отличаться не более трёх раз в 8 турах чемпионата - в составе дортмундской "Боруссии" в сезонах 2013/14 и 2015/16.

Помимо "Ромы" и "Боруссии" Мхитарян в топ-лигах Европы играл за "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

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