Мхитарян высказался о конфликте в Нагорном Карабахе

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян дал понять, что он крайне обеспокоен продолжающимся конфликтом в Нагорном Карабахе.

Напомним, что активные военные действия возобновились в конце сентября, когда армия Азербайджана пошла в наступление на непризнанную республику.

"Мир армянам", - написал Мхитарян в твиттере, прикрепив к публикации изображение с надписью "Ваше молчание нас убивает". Также он сопроводил свой пост хештегами: "Откройте глаза", "Хватит слов, нужны действия", "Сильный Арцах", "Сильная Армения".

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