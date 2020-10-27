Мхитарян высказался о конфликте в Нагорном Карабахе
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян дал понять, что он крайне обеспокоен продолжающимся конфликтом в Нагорном Карабахе.
Напомним, что активные военные действия возобновились в конце сентября, когда армия Азербайджана пошла в наступление на непризнанную республику.
"Мир армянам", - написал Мхитарян в твиттере, прикрепив к публикации изображение с надписью "Ваше молчание нас убивает". Также он сопроводил свой пост хештегами: "Откройте глаза", "Хватит слов, нужны действия", "Сильный Арцах", "Сильная Армения".
Peace For Armenians #OpenYourEyes #World #StopSaying #StartActing #ArtsakhStrong #ArmeniaStrong #PeaceforArmenians pic.twitter.com/YbioIJ5AXw— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) October 27, 2020
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|Аталанта
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
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|32
|12
|Сассуоло
|26
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|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
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