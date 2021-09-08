Мхитарян высказался о выборе Захаряна в пользу сборной России

Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен

Хавбек сборной Армении и "Ромы" Генрих Мхитарян поделился мнением о выборе полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна играть за сборную Россию.

– Многие армянские болельщики болезненно отреагировали, когда Захарян предпочел сборную России. Насколько правильно оценивать решение футболиста?

– Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает.

Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России.

Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать, – сказал Мхитарян.

Также не пропустите: Камавингу представили в качестве игрока "Реала". | http://soccernews.ru