Мхитарян выступил с заявлением о геноциде армян
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян призвал мировое сообщество признать геноцид армян.
"Я армянин. Я горжусь этим. Знаю, что значит 24 апреля. Хватит - значит хватит. Признайте геноцид армян 1915 года и убийство более 1,5 миллиона человек", - написал Мхитарян в своём твиттере.
Напомним, что геноцид армянского народа в Османской империи уже признан 23 странами.
В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 11 ассистов.
Не пропустите: Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Куман высказался о своем будущем в "Барселоне"
-
"Ювентус" хочет подписать Усмана Дембеле свободным агентом
-
ЦСКА опровергает интерес к Перецу
-
"Эльче" минимально победил "Леванте" в 32-м туре Ла Лиги
-
"Ростов" и "Краснодар" поспорят за черногорского вингера
-
Бельгийский "Шарлеруа" нацелился на форварда из ФНЛ
-
1
"Ньюкасл" отобрал очки у "Ливерпуля", забив гол на 95-й минуте
-
"Брест" в гостях добыл волевую победу над "Сент-Этьеном"
-
"Урал" и "Ахмат" не выявили сильнейшего в 27-м туре РПЛ
-
Мостовой сделал прогноз на дерби "Спартак" - ЦСКА
-
Салах установил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
Мхитарян выступил с заявлением о геноциде армян
-
Данило: "Роналду знает, что командные цели важнее личных"
-
1
"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе
-
Джикия поделился ожиданиями от дерби "Спартак" - ЦСКА
-
2
Опрос: Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
-
"Ювентус" сделал предложение Доннарумме
-
Самедов выступил за возвращение Карреры в "Спартак"
-
Лунин прокомментировал возможное возвращение Роналду в "Реал"
-
"Арсенал" определился с альтернативой Эдегору
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17