Мхитарян выступил с заявлением о геноциде армян

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Мхитарян выступил с заявлением о геноциде армян

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян призвал мировое сообщество признать геноцид армян.

"Я армянин. Я горжусь этим. Знаю, что значит 24 апреля. Хватит - значит хватит. Признайте геноцид армян 1915 года и убийство более 1,5 миллиона человек", - написал Мхитарян в своём твиттере.

Напомним, что геноцид армянского народа в Османской империи уже признан 23 странами.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 11 ассистов.

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