Мхитарян: "Я бы попросил оставить в покое сборную России"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Не надо давить на сборную России. Знаю, что на игроков сборной идет очень большое давление. Я бы попросил оставить их в покое. Россияне будут очень тщательно готовиться. Если они выиграют первую игру, то у них будут отличные шансы выйти из группы. Я лично буду болеть за сборную России и надеяться, что она выйдет в плей-офф. Россия проделала очень большую работу, и это очень заметно", - приводит слова 29-летнего хавбека "канониров" sport24.ru.

Напомним, Мхитарян назвал фаворитов ЧМ-2018. | soccernews.ru