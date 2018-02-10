Мхитарян: "Я считаю, что произвёл впечатление в Манчестере"

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Мхитарян: "Я считаю, что произвёл впечатление в Манчестере"

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал о своих выступлениях за "Манчестер Юнайтед".

"Я считаю, что произвёл впечатление в Манчестере, хоть и испытывал трудности. Мы завоевали три трофея за полтора года - не каждый клуб на такое способен.

Я забил гол в победном для нас финале Лиги Европы. Если люди утверждают, что я был недостаточно успешен, это их мнение. Но я могу сказать, что добился большого успеха в этом клубе" - приводят слова Мхитаряна английские СМИ.

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