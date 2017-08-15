Мхитарян: "Я удивлен, что "Челси" продал Матича"

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарян

Мхитарян: "Я удивлен, что "Челси" продал Матича"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал летнюю трансферную политику своего клуба.

"Хочу отметить не только Матича, но и Линделёфа с Лукаку. Это очень хорошие игроки. Матич выполняет на поле огромный объём работы, борется за каждый мяч. Лукаку уже забивает свои голы, а у Линделёфа ещё будет время себя проявить. Это три хороших трансфера, которые помогут нам.

Сказать по правде, я удивлён, что "Челси" продал Матича. Вместе с тем, очень рад, что так произошло", - сказал он.

Читайте: Каррик: "Мхитарян будет играть большую роль для "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне" | http://soccernews.ru

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