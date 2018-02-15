Мхитарян забил шесть голов в последних девяти матчах Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде сыграет с "Эстерсундом".

В стартовом составе лондонского клуба выйдет армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Стоит отметить, что 29-летний хавбек забил шесть голов в последних девяти матчах Лиги Европы, выступая за "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

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