Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении

Фото: инстаграм Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен

Полузащитник римской "Ромы" Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении.

"Дорогие друзья. Я помню, когда впервые надел футболку сборной Армении, это было в товарищеском матче против команды Панамы. Также помню первый гол за сборную в матче с Эстонией. Для меня было честью играть за сборную на протяжении 15 лет. Еще большей честью было быть ее капитаном последние шесть лет. Но теперь я принял решение завершить карьеру в национальной команде. Считаю, что это подходящее время, так как отдал сборной все, что мог. В ближайшие годы я буду полностью сосредоточен на своей клубной карьере. Удачи моей сборной! Навсегда ваш Хено", - написал Мхитарян в своем инстаграме.

33-летний Мхитарян провел за сборную Армении 95 матчей и забил 32 гола.

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