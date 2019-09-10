Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян заявил, что не был счастлив в Англии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, этим летом футболист перешел из "Арсенала" в стан римского клуба.

"Я покинул Англию и больше не хочу о ней говорить. Я сосредоточен на Серии А и "Роме". Этот клуб великий.

Возможно, АПЛ мне не подходит. Отъезд был хорошим решением. Мне все говорили, что Серии А великолепна, хочу вновь почувствовать себя счастливым и наслаждаться игрой", - сказал Мхитарян.

В чемпионате Англии футболист играл за "Манчестер Юнайтед" (2016 - 2018) и за "Арсенал" (2018 - 2019).

Отметим, 30-летный футболист ушел в аренду итальянского клуба до конца сезона за 3 миллиона евро.

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