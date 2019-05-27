Мхитаряну запретили в случае победы "Арсенала" в Лиге Европы демонстрировать флаг Армении
Вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян усомнился в том, что Азербайджан мог в полной мере гарантировать безопасность полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна.
Напомним, что игрок "канониров" отказался лететь в Баку, где пройдёт финальный матч Лиги Европы.
"По нашей информации, Мхитаряну "посоветовали" не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы "Арсенала" в финале. Это неприемлемо. Как вы помните, Генрих был с флагом по окончании финала Лиги Европы, состоявшегося в 2017 году в Стокгольме. Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг", - сказал спортивный чиновник в интервью CNN.
В финале ЛЕ "Арсенал" сыграет с "Челси". Матч пройдёт в среду, 29 мая.
С 1997 года Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Из-за этого армянским гражданам запрещён въезд в соседнюю страну, однако для спортсменов власти делают исключения.
Не пропустите: Министр спорта Азербайджана: "Нам нужно было отправить за Мхитаряном частный самолет с двумя истребителями?". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мхитаряну запретили в случае победы "Арсенала" в Лиге Европы демонстрировать флаг Армении
-
Хакеры украли у ПСЖ полмиллиона евро, которые полагались "Бока Хуниорс" за трансфер Паредеса
-
Шейх из ОАЭ договорился о покупке "Ньюкасла"
-
Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat
-
Абель Эрнандес покидает ЦСКА
-
Бердыев может остаться в "Рубине", если согласится на понижение зарплаты в 10 раз
-
"Ливерпуль" нацелился на талантливого бразильца
-
Доннарумма выбыл на неопределённый срок
-
Президент "Манчестер Сити" ответил Тебасу на обвинения в больших тратах на трансферы
-
"Зенит" хочет сохранить Кержакова, Жиркова и Кокорина
-
СМИ: Фергюсон обиделся на "Манчестер Юнайтед"
-
Балотелли может остаться в "Марселе"
-
"Челси" теряет Канте в преддверии финала Лиги Европы
-
1
Роналду впервые с 2006 года не вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата
-
Зинченко рассказал о несостоявшемся уходе из "Манчестер Сити"
-
"Шахтёр" - обладатель Кубка Беларуси
-
Будущее Бекао в ЦСКА по-прежнему под вопросом
-
Маруан Шамах завершил карьеру
-
Аллегри оценил шансы "Ювентуса" выиграть Серию А в следующем сезоне
-
Мадридскому "Реалу" нужна перестройка! Эти 5 игроков могут ее запустить
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3