Мхитаряну запретили в случае победы "Арсенала" в Лиге Европы демонстрировать флаг Армении

Вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян усомнился в том, что Азербайджан мог в полной мере гарантировать безопасность полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

Напомним, что игрок "канониров" отказался лететь в Баку, где пройдёт финальный матч Лиги Европы.

"По нашей информации, Мхитаряну "посоветовали" не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы "Арсенала" в финале. Это неприемлемо. Как вы помните, Генрих был с флагом по окончании финала Лиги Европы, состоявшегося в 2017 году в Стокгольме. Если мы говорим о безопасности, то это касается также тех случаев, когда собираешься демонстрировать флаг", - сказал спортивный чиновник в интервью CNN.

В финале ЛЕ "Арсенал" сыграет с "Челси". Матч пройдёт в среду, 29 мая.

С 1997 года Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Из-за этого армянским гражданам запрещён въезд в соседнюю страну, однако для спортсменов власти делают исключения.

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