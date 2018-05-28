Миа Халифа - порноактриса, поддержавшая Лориса Кариуса

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус получил мощную поддержку после своего провального выступления в финале Лиги Чемпионов. Так, 24-летнему вратарю пост в инстаграме посвятила известная порноактриса Миа Халифа. Девушка написала: "Продолжай улыбаться. Ошибки - это человеческая природа". Сообщение от одной из лучших тружениц в своей индустрии, вероятно, должно несколько смягчить боль футболиста.

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