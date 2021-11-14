Мичел Сальгадо высказался о Мостовом
Фото: инстаграм Сальгадо/Автор неизвестен
Бывший правый защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо высказался о будущем полузащитник петербургского "Зенита" Андрея Мостового.
— Удалось посмотреть игру сборной России с Кипром? Какие впечатления?
— В целом — хорошие. Карпин попробовал ряд новых футболистов, которые положительно себя проявили. В особенности отмечу Мостового. Он забил красивый гол — тут сразу понятно, что у парня все в порядке по части обыгрыша один в один.
— В каких-то аспектах Андрей Мостовой уже круче Александра Мостового, которого вы хорошо знаете по "Сельте"?
— Трудно сказать, ведь парень только в начале своего пути. Но первые впечатления от него очень хорошие — если судить по тому, как он вышел на поле против Кипра и какой забил гол.
Но нужно понимать, что Александр Мостовой был гением на поле. Не знаю, сможет ли Андрей выйти на такой же уровень, если хотя бы приблизиться — это будет очень круто для всего российского футбола.
— Андрей быстрый, техничный. Игрок для Ла Лиги?
— Почему бы и нет? Игроков с такими качествами у нас не хватает. Ла Лиге нужны ребята, которые могут сделать разницу, обыгрывая один в один. Полагаю, он может быть интересен для клубов из Испании, – сказал Сальгадо.
Также не пропустите: Луис Энрике высказался о Бускетсе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Стало известно, сколько денег заработает сборная России в случае победы над Хорватией
-
Анри рассказал, что не любит сравнения с Мбаппе
-
Бускетс прокомментировал переход Дани Алвеса в "Барселону"
-
Бускетс высказался о Луисе Энрике
-
Лунин может уйти из "Реала"
-
Мбаппе рассказал, как на него повлияли события прошлого лета
-
"Бетис" может подписать полузащитника "Баварии"
-
Источник: Хави - первый тренер "Барселоны" со времен Гвардиолы, который имеет абсолютную власть
-
Мбаппе высказался о Бензема
-
Тотти призывает доверять Моуринью
-
Мбаппе высказался о своем будущем
-
"Челси" лидирует в борьбе за Тчуамени
-
"Барселона" считает Стерлинга наиболее оптимальным вариантом для усиления в январе
-
Мичел Сальгадо высказался о Мостовом
-
Дани Алвес может принять участие в ЧМ-2022
-
Йович может уже зимой покинуть "Реал"
-
Ван Гал прокомментировал ничью против Черногории
-
Ван де Бек хочет уйти из "Манчестер Юнайтед", если не получит достаточно игрового времени
-
Малафеев поделился ожиданиями от матча сборной России против Хорватии
-
Бускетс назвал Хави лучшим игроком в истории Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14