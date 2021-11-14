Мичел Сальгадо высказался о Мостовом

Фото: инстаграм Сальгадо/Автор неизвестен

Бывший правый защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Мичел Сальгадо высказался о будущем полузащитник петербургского "Зенита" Андрея Мостового.

— Удалось посмотреть игру сборной России с Кипром? Какие впечатления?

— В целом — хорошие. Карпин попробовал ряд новых футболистов, которые положительно себя проявили. В особенности отмечу Мостового. Он забил красивый гол — тут сразу понятно, что у парня все в порядке по части обыгрыша один в один.

— В каких-то аспектах Андрей Мостовой уже круче Александра Мостового, которого вы хорошо знаете по "Сельте"?

— Трудно сказать, ведь парень только в начале своего пути. Но первые впечатления от него очень хорошие — если судить по тому, как он вышел на поле против Кипра и какой забил гол.

Но нужно понимать, что Александр Мостовой был гением на поле. Не знаю, сможет ли Андрей выйти на такой же уровень, если хотя бы приблизиться — это будет очень круто для всего российского футбола.

— Андрей быстрый, техничный. Игрок для Ла Лиги?

— Почему бы и нет? Игроков с такими качествами у нас не хватает. Ла Лиге нужны ребята, которые могут сделать разницу, обыгрывая один в один. Полагаю, он может быть интересен для клубов из Испании, – сказал Сальгадо.

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