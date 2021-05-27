Мичел возглавил "Хетафе"

Фото: инстаграм "Хетафе"/Автор неизвестен

Экс-игрок мадридского "Реала" и сборной Испании Мичел Гонсалес стал новым главным тренером "Хетафе".

58-летний тренер сменил в клубе из пригорода Мадрида Пепе Бордаласа, который примет "Валенсию".

Напомним, что Мичел уже тренировал "Хетафе" (2009-2011). Он также работал в "Севилье", "Олимпиакосе", "Малаге" и "Пумас".

Прошлый сезон "Хетафе" завершил на 15-м месте в таблице Примеры.

Контракт, который заключили Мичел и клуб, рассчитан на два года.

Также не пропустите: Захарян - игрок сезона в "Динамо". | http://soccernews.ru