Мичу объявил о завершении карьеры

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Мичу объявил о завершении карьеры

Известный испанский форвард Мичу принял решение повесить бутсы на гвоздь.

31-летний футболист завершает карьеру из-за травмы лодыжки. В дальнейшем он намерен стать тренером.

Мичу известен по выступлениям за "Сельту", "Райо Вальекано", "Суонси" и "Наполи". Последние его клубом был "Реал Овьедо".

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