МИД Азербайджана обвинил власти Армении в неучастии Мхитаряна в финале Лиги Европы
Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сделала заявление о неучастии полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Дипломат считает, что к такому решению футболиста причастны власти Армении.
"К сожалению, этот шаг ещё раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях", - сказала Абдуллаева.
Напомним, что с 1997 года Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
Не пропустите: В УЕФА прокомментировали отказ Мхитаряна от участие в финале Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать нового вратаря в случае ухода Де Хеа
-
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы, швейцарец поблагодарил президента на русском языке
-
Маркиньос принял предложение "Ювентуса"
-
Обляков прокомментировал дебютный вызов в сборную России
-
Президент ПСЖ подозревается в коррупции
-
Луис Адриано подарил своей девушке шикарный автомобиль
-
1
Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико"
-
Официально: Рейс стал игроком "Барселоны"
-
"Аякс" интересуется сыном Хаджи
-
МИД Азербайджана обвинил власти Армении в неучастии Мхитаряна в финале Лиги Европы
-
"Рома" презентовала новую форму с молниями
-
Самые большие футбольные транжиры Европы
-
Марадона опроверг информацию о своём аресте
-
"Манчестер Юнайтед" сделал де Лигту улучшенное предложение
-
Жирков близок к уходу из "Зенита"
-
Модрич благодаря "Золотому мячу" останется в "Реале" до 2021 года
-
1
СМИ узнали, когда "Ювентус" объявит о назначении Гвардиолы
-
Гендиректор "Локомотива" прокомментировал ситуацию с возможным уходом Денисова
-
2
Шесть игроков "Реала" включены в сборную разочарований сезона в Примере
-
Стала известна окончательная заявка сборной России на июньские матчи
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3