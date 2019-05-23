МИД Азербайджана обвинил власти Армении в неучастии Мхитаряна в финале Лиги Европы

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сделала заявление о неучастии полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против "Челси".

Дипломат считает, что к такому решению футболиста причастны власти Армении.

"К сожалению, этот шаг ещё раз наглядно продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, как это было отмечено в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях", - сказала Абдуллаева.

Напомним, что с 1997 года Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

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