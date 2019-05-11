МИД Азербайджана выступил с заявлением об участии Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет принять участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси". Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга", - цитирует дипломата Associated Press.
Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.
Ранее команды Мхитаряна дважды встречались с клубами из Азербайджана. Обе встречи хавбек пропустил.
В текущем сезоне 30-летний футболист забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах за "канониров".
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