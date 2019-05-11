МИД Азербайджана выступил с заявлением об участии Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет принять участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси". Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга", - цитирует дипломата Associated Press.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.

Ранее команды Мхитаряна дважды встречались с клубами из Азербайджана. Обе встречи хавбек пропустил.

В текущем сезоне 30-летний футболист забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах за "канониров".

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