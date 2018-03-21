МИД РФ: "Курс британских политиков на бойкот ЧМ-2018"

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МИД РФ: "Курс британских политиков на бойкот ЧМ-2018"
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления члена британского парламента Бориса Джонсона о бойкоте Чемпионата Мира-2018.

"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним – создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот Чемпионата Мира по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?

Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства.

Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира.

Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", – написала Захарова в Facebook.

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