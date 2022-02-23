МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
Фото: инстаграм Лиз Трасс/Автор неизвестен
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы бойкотировать финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
"На месте клубов я бы бойкотировала финал. Я бы не стала участвовать в матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина", – приводит слова Трасс Daily Mail.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов готов принять Лондон.
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