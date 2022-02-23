МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

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МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

Фото: инстаграм Лиз Трасс/Автор неизвестен

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы бойкотировать финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

"На месте клубов я бы бойкотировала финал. Я бы не стала участвовать в матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина", – приводит слова Трасс Daily Mail.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов готов принять Лондон.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Челси принадлежит "нашему" Абраму, которого бритиша третируют на пустом месте. Челси, если дойдёт до финала, с радостью сыграет в СПб. Лиз Транс ещё раз продемонстрировала своё невежество.

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