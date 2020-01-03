"Мидлсбро" арендовал хавбека "Манчестер Сити"

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"Мидлсбро" арендовал хавбека "Манчестер Сити"

Полузащитник Патрик Робертс перешёл из "Манчестер Сити" в "Мидлсбро", сообщает официальный сайт клуба.

"Смогги" арендовали 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Для английского хавбека это уже четвёртая аренда. Ранее были трансферы в "Селтик", "Жирону" и "Норвич".

За "Манчестер Сити" Робертс выступает с 2015 года, сыграл 3 матча. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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