"Мидлсбро" – "Астон Вилла" - 0:1 (обзор)

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"Мидлсбро" – "Астон Вилла" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого полуфинального матча плей-офф за выход в АПЛ между "Мидлсбро" и "Астон Виллой".

Не пропустите: "Астон Вилла" минимально обыграла "Мидлсбро" в первом матче плей-офф за выход в АПЛ. | http://soccernews.ru

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11 Кристал Пэлас 37 41
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14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
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