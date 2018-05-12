"Мидлсбро" – "Астон Вилла" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого полуфинального матча плей-офф за выход в АПЛ между "Мидлсбро" и "Астон Виллой".

Не пропустите: "Астон Вилла" минимально обыграла "Мидлсбро" в первом матче плей-офф за выход в АПЛ. | http://soccernews.ru