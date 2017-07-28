"Мидлсбро" купил нападающего "Вест Хэма"

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"Мидлсбро" купил нападающего "Вест Хэма"

Форвард "Вест Хэма" Эшли Флетчер стал игроком "Мидлсбро", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 7,3 миллионов евро. 21-летний футболист заключил с "Боро" контракт до лета 2021 года.

Флетчер выступал за "Вест Хэм" с 2016 года, сыграл 20 матчей и забил 1 гол.

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