"Мидлсбро" назначил нового главного тренера
"Мидлсбро" на своём официальном сайте объявил о назначении Кертиса Флеминга на пост главного тренера команды.
49-летний ирландский специалист, не имеющий самостоятельного тренерского опыта, сменил у руля "Боро" Тони Пьюлиса, под руководством которого клуб провёл всего 8 матчей (3 победы, 1 ничья, 4 поражения).
Стоит отметить, что Флеминг, будучи футболистом, выступал за "Мидлсбро" с 1991 по 2001 год.
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|30
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|Мидлсбро
|30
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|Лидс Юнайтед
|30
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|11
|Брентфорд
|30
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|Ипсвич Таун
|30
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|Норвич Сити
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|30
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|16
|Ноттингем Форест
|30
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|Шеффилд Уэнсдэй
|30
|33
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|Бирмингем Сити
|30
|30
|20
|Болтон Уондерерс
|29
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|21
|Барнсли
|30
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|26
|23
|Сандерленд
|30
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|Бертон Альбион
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|24