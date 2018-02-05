"Мидлсбро" назначил нового главного тренера

"Мидлсбро" на своём официальном сайте объявил о назначении Кертиса Флеминга на пост главного тренера команды.

49-летний ирландский специалист, не имеющий самостоятельного тренерского опыта, сменил у руля "Боро" Тони Пьюлиса, под руководством которого клуб провёл всего 8 матчей (3 победы, 1 ничья, 4 поражения).

Стоит отметить, что Флеминг, будучи футболистом, выступал за "Мидлсбро" с 1991 по 2001 год.

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