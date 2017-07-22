"Мидлсбро" подпишет вратаря "Вест Хэма"

Теги вест хэм юнайтедмидлсбродаррен рэндолф

"Мидлсбро" подпишет вратаря "Вест Хэма"

Голкипер лондонского "Вест Хэма" Даррен Рэндолф в ближайшее время станет игроком "Мидлсбро".

Клубы уже согласовали трансфер ирландского стража ворот. Сумма сделки составит 5,6 миллионов евро.

Ожидается, что в субботу Рэндолф пройдёт медицинское обследование, после чего его переход в "Мидлсбро" будет окончательно оформлен.

Не пропустите: Кристиан Стуани перебрался из "Мидлсбро" в "Жирону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов