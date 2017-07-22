"Мидлсбро" подпишет вратаря "Вест Хэма"

Голкипер лондонского "Вест Хэма" Даррен Рэндолф в ближайшее время станет игроком "Мидлсбро".

Клубы уже согласовали трансфер ирландского стража ворот. Сумма сделки составит 5,6 миллионов евро.

Ожидается, что в субботу Рэндолф пройдёт медицинское обследование, после чего его переход в "Мидлсбро" будет окончательно оформлен.

Не пропустите: Кристиан Стуани перебрался из "Мидлсбро" в "Жирону". | http://soccernews.ru