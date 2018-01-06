"Мидлсбро" прошел в 1/16 финала Кубка Англии, "Флитвуд" и "Лестер" ждет ответный матч
Представляем результаты 1/32 финала Кубка Англии.
"Флитвуд Таун" – "Лестер" 0:0
"Флитвуд Таун": Нил, Болджер, Истэм (Понд, 15), Белл, Швабль, Глендон, Демпси, Койл, Коул, Бернс (Макэлени, 69), Хантер.
"Лестер": Якупович, Драгович, Беналуан, Чилуэлл, Амарти, Джеймс, Кинг, Адриен Силва (Окадзаки, 57), Барнс (Олбрайтон, 57), Грэй, Слимани (Ихеаначо, 80).
"Мидлсбро" – "Сандерленд" 2:0
Голы: Жестед, 10 - 1:0, Брэйтуэйт, 42 - 2:0
"Мидлсбро": Рэндолф, Шоттон, Френд, Гибсон, Айяла, Траоре (Джонсон, 81), Лидбиттер, Даунинг, Хаусон, Жестед, Брэйтуэйт (Клейтон, 65).
"Сандерленд": Стил, Уилсон, Джонс, О′Ши, Лав, Робсон (Эмблтон, 81), Макманаман (Асоро, 53), Овьедо, Ханимен, Браунинг, Маджа (Воэн, 74).
Предупреждения: Ханимен (25), Лидбиттер (50), Траоре (55), Лав (57). | http://soccernews.ru
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