"Мидлсбро" взял в аренду хавбека "Челси"

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"Мидлсбро" взял в аренду хавбека "Челси"

Хавбек "Челси" Льюис Бейкер перешел в "Мидлсбро", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перебрался в "Мидлсбро" на один сезон на правах аренды. До этого игрок находился в аренде в "Витессе".

В прошлом сезоне Бейкер сыграл 39 поединков, забил 15 голов и отдал 3 ассиста.

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