"Мидлсбро" заплатил более 11 миллионов евро за датского форварда

Теги мидлсбротулуза

"Мидлсбро" заплатил более 11 миллионов евро за датского форварда

Датский нападающий "Тулузы" Мартин Брайтвейт стал игроком "Мидлсбро", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила 11,3 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2021 года.

26-летний Брайтвейт выступал за "Тулузу" с 2013 года, провел за клуб 149 матчей и забил 40 голов. Ранее играл за "Эсбьерг". За сборную Дании сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" согласовал трансфер ключевого игрока "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов