"Мидлсбро" заплатил более 11 миллионов евро за датского форварда

Датский нападающий "Тулузы" Мартин Брайтвейт стал игроком "Мидлсбро", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила 11,3 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2021 года.

26-летний Брайтвейт выступал за "Тулузу" с 2013 года, провел за клуб 149 матчей и забил 40 голов. Ранее играл за "Эсбьерг". За сборную Дании сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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