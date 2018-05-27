Мидо: "Рамос умышленно нанес травму Салаху"

Бывший футболист сборной Египта Мидо высказался о повреждении Мохамеда Салаха.

"Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос умышленно нанес травму Салаху" - написал Мидо в своем твиттере.

Напомним, что египтянин был вынужден покинуть поле в первом тайме финального матча Лиги Чемпионов.

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