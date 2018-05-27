Мидо: "Рамос умышленно нанес травму Салаху"

12 Теги мохамед салах

Мидо: "Рамос умышленно нанес травму Салаху"

Бывший футболист сборной Египта Мидо высказался о повреждении Мохамеда Салаха.

"Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос умышленно нанес травму Салаху" - написал Мидо в своем твиттере.

Напомним, что египтянин был вынужден покинуть поле в первом тайме финального матча Лиги Чемпионов.

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комментарии
Андре

походу все египтяне разбираются в футболе,ну а мы ,кто за Реал - никуя в нём не смыслим,как весь Реал))) мидо тот ещё клоун,собака лай,караван идёт))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Зенден так вообще кадр, страшно представить что в жизни он точно такой уже дуб. Надеюсь что это не так

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Зенден

Ты уродец со мной лично хочешь пообщаться?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

О Боже, путалонские колхозники набежали в коменты. То у них " Перес все купил", если нет поводов - пишут уже " что специально сломали игрока" ахахах, вот серьезно, у вас один мозг на весь сайт что ли?

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Эрик

Это и было частью тактического плана. Я расстроен от поражения Ливерпуля. Думал Саллах двойку влупит.

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Квинколобик

тут неясно умышленно или нет! т.к нарушение было не в ногу и не подкат!

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Зенден

по твоему нарушения в футболе фиксируются только при контакте в ногу? не позорься глупец.

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Каратель

Рамос гнида, это не новость

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Зенден

Рамос молодец, выполнил свою работу. Еще Кариусу локтем заехал, ну этому по делу. Я сам за жесткий футбол, но не до такой же степени открытого хамства и беспредела. Играй у Ливерпуля Найджел Де Йонг, он бы Рамоса в больницу до конца карьеры отправил бы, тупо сломав этому уроду ноги.

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Клоп

почему кариусу по делу, за плохую игру что ли?

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Зенден

Ну а за что еще?) Карьера Кариуса думаю на этом закончилась.

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Клоп

До финала он кое-как дошел, конечно, соперники были не самые-самые, но все-таки...Многие тупили, Филимонов, Акинфеев, Грин...Бартез чудил много

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