Мидо: "Салах должен немедленно принять любое из предложений "Реала" или "Барселоны"

Теги ливерпульмохамед салахреал мадридбарселона

Мидо: "Салах должен немедленно принять любое из предложений "Реала" или "Барселоны"Известный в прошлом египетский футболист Мидо рекомендует своему соотечественнику из "Ливерпуля" Мохамеду Салаху перебраться в испанскую Ла Лигу.

"Я уважаю "Ливерпуль" и его фанатов, но Салах должен немедленно принять любое из предложений "Реала" или "Барселоны". Он выглядел потрясающе в "Ливерпуле" на протяжении всего сезона, и он мог бы быть очень полезен в Ла Лиге, особенно в "Реале", который страдает из-за ужасной формы Гарета Бэйла и Карима Бензема в этом сезоне. С его игровыми качествами и скоростью он сможет легко адаптироваться в Ла Лиге", - цитирует бывшего футболиста Squawka.

Напомним, Канчельскис высказался о получении Салахом награды лучшему игроку сезона. | soccernews.ru

комментарии
фан барсы

зачем ему вообще переходить куда-то? он себя прекрасно чувствует в "Ливерпуле". Уже чуть ли не выиграл "Лигу Чемпионов" с ним. Он спокойно сможет играть еще 2-3 года в стане "Мерсисайдцев". Да и вообще, надоело, что "ЛЧ" выигрывают в последнее время только "Барса" и "Реал". Никакого разнообразия. Надеюсь, Салах поднимет "ушастого" над головой, в этом сезоне. Да и у "Барсы" и "Реала" неплохая молодежь в академии играет. Почему "Барса" перестала брать своих талантов? Уже становится мешком... тошно

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эльдарХан

не факт что он заиграет в мадриде Бейл про это может рассказать

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