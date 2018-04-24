Мидо: "Салах должен немедленно принять любое из предложений "Реала" или "Барселоны"

Известный в прошлом египетский футболист Мидо рекомендует своему соотечественнику из "Ливерпуля" Мохамеду Салаху перебраться в испанскую Ла Лигу.

"Я уважаю "Ливерпуль" и его фанатов, но Салах должен немедленно принять любое из предложений "Реала" или "Барселоны". Он выглядел потрясающе в "Ливерпуле" на протяжении всего сезона, и он мог бы быть очень полезен в Ла Лиге, особенно в "Реале", который страдает из-за ужасной формы Гарета Бэйла и Карима Бензема в этом сезоне. С его игровыми качествами и скоростью он сможет легко адаптироваться в Ла Лиге", - цитирует бывшего футболиста Squawka.

Напомним, Канчельскис высказался о получении Салахом награды лучшему игроку сезона. | soccernews.ru